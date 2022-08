Caos cieli, l’australiana Qantas manda anche i top manager a scaricare i bagagli per far fronte alla carenza di personale (Di lunedì 8 agosto 2022) Via giacca e cravatta (che fa anche caldo) e rimboccarsi le maniche. La compagnia aerea australiana Qantas ha chiesto ai suoi dirigenti e manager di lavorare come addetti ai bagagli per tre mesi mentre, come molti altri vettori, cerca di affrontare la grave carenza di manodopera. Durante lo stop quasi totale causato dalla pandemia nel settore si sono verificati molti licenziamenti, ora che la domanda è tronata su valori pre Covid gli organici di scali e flotte sono sottodimensionati. Un problema che si sta manifestando a livello globale con punte di criticità di Europa e, appunto Australia. Il capo delle operazioni di terra di Qantas sta cercando almeno 100 volontari per lavorare negli aeroporti di Sydney e Melbourne. Le attività includono il carico e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Via giacca e cravatta (che facaldo) e rimboccarsi le maniche. La compagnia aerea australianaha chiesto ai suoi dirigenti edi lavorare come addetti aiper tre mesi mentre, come molti altri vettori, cerca di affrontare la gravedi manodopera. Durante lo stop quasi totale causato dpandemia nel settore si sono verificati molti licenziamenti, ora che la doè tronata su valori pre Covid gli organici di scali e flotte sono sottodimensionati. Un problema che si sta manifestando a livello globale con punte di criticità di Europa e, appunto Australia. Il capo delle operazioni di terra dista cercando almeno 100 volontari per lavorare negli aeroporti di Sydney e Melbourne. Le attività includono il carico e ...

