"Candidata per meriti, non perché moglie di Nicola": lady Fratoianni infuriata per il gossip (Di lunedì 8 agosto 2022) Non c'è solo lo strabismo di Venere, a sinistra hanno lo strabismo di Marte. Quello che riguarda il loro rapporto con le donne. Mentre su Repubblica, con sprezzo del ridicolo, titolano sulla destra maschilista: quella che ha Giorgia Meloni candidato premier, a sinistra le donne non sono pervenute. E, se hanno visibilità, sono catalogate come "donne di…": chiedete alla signora Fratoianni. Elisabetta Piccolotti, deputata di Sinistra italiana, robusto curriculum politico, ma ha fatto notizia sui giornali solo per il suo status. È infatti la moglie del segretario di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. Li ha sposati nel settembre di tre anni fa, il loro amico comune Nichy Vendola, un altro esponente di spicco della sinistra arcobaleno. LEGGI ANCHE Pd, è caccia al seggio sicuro: Zingaretti punta alle due poltrone, ...

