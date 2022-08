Can Yaman, pessime notizie per l’attore: fan devastati (Di lunedì 8 agosto 2022) pessime notizie per l’attore sex symbol di questi tempi, Can Yaman: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Il suo fascino, la sua bellezza e il suo sguardo da felino ha conquistato milioni di telespettatori a soprattutto telespettatrici per la serie DayDreamer: stiamo parlando proprio di lui, Can Yaman. Per molto tempo, l’uomo ha infiammato le pagine del gossip per via della sua relazione con la bella bionda dal sorriso stupendo, Diletta Leotta. Oggi, però, vi sono delle pessime notizie per l’attore che lasciano increduli i fan. curiosità (foto web)Classe 1989, il bel Can Yaman nasce ad Istambul, dove inizialmente cresce con dei valori e sani principi insieme alle sue nonne. Nonostante questo, le difficoltà ... Leggi su kronic (Di lunedì 8 agosto 2022)persex symbol di questi tempi, Can: ecco cosa è accaduto, i dettagli della vicenda Il suo fascino, la sua bellezza e il suo sguardo da felino ha conquistato milioni di telespettatori a soprattutto telespettatrici per la serie DayDreamer: stiamo parlando proprio di lui, Can. Per molto tempo, l’uomo ha infiammato le pagine del gossip per via della sua relazione con la bella bionda dal sorriso stupendo, Diletta Leotta. Oggi, però, vi sono delleperche lasciano increduli i fan. curiosità (foto web)Classe 1989, il bel Cannasce ad Istambul, dove inizialmente cresce con dei valori e sani principi insieme alle sue nonne. Nonostante questo, le difficoltà ...

