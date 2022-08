Calendario Europei nuoto Roma 2022 | orari | programma | tv | streaming | finali giorno per giorno

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Dall’11 al 17 agostosarà il punto di riferimento continentale del. Nello storico impianto del Foro Italico, si terranno le gare deglinella piscinana e le emozioni non mancheranno. La Nazionale italiana ha grandi motivazioni per confermarsi ad alto livello, dopo i grandiosi Mondiali disputati a Budapest (Ungheria). Gli azzurri, vista anche l’assenza della Russia per le note vicende legate alla guerra in Ucraina, puntano a primeggiare nel medagliere. Nella competizione continentale dell’anno scorso, sempre a Budapest, il computo fu di 5 ori, 9 argenti e 13 bronzi nella pratica tra le corsie, con il primato nella classifica per Nazioni, 52 presenze in finale, 1 record del mondo/europeo, 11 primati italiani e 31 primati personali. Gli osservati speciali, dunque, saranno i medagliati mondiali: ...