Calendario Europei ginnastica artistica 2022 | orari | programma | tv | streaming | finali giorno per giorno

(Di lunedì 8 agosto 2022) Glidiandranno in scena a Monaco (Germania) dall’11 al 21 agosto. La rassegna continentale farà parte degli European Championships, competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre otto discipline. Ilprevede la gara a squadre e ledi specialità, ma in via eccezionale si assegneranno anche le medaglie del concorso generale individuale attraverso le qualificazioni. Ad aprire le danze saranno le donne (11-14 agosto), mentre gli uomini saranno protagonisti tra il 18 e il 21 agosto. L’Italia vuole sognare in grande: le Fate possono vincere la gara a squadre e regalarsi tante gioie sui singoli attrezzi; tra gli uomini Nicola Bartolini ha i mezzi per potersi esaltare, saranno invece assenti Marco Lodadio, Salvatore Maresca, ...