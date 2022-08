Calendario Europei atletica Berlino 2022 | orari | programma | tv | streaming | finali giorno per giorno

Leggi su oasport

(Di lunedì 8 agosto 2022) Glidileggera andranno in scena a Monaco (Germania) dal 15 al 21 agosto. La rassegna continentale farà parte degli European Championships, competizione multisportiva su base europea aperta anche ad altre otto discipline. Ilsi preannuncia particolarmente ricco e intenso, l’Italia spera di essere grande protagonista con 101 atleti convocati per l’occasione. Di seguito ilcompleto, ildettagliato, l’o d’inizio, il palinsesto tv edeglidi ginnastica artistica. L’evento sarà trasmesso in diretta tv sui canali della Rai; in direttasu Rai Play; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport....