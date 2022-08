Calenda strappa e Gelmini esulta? Che imbarazzo | l' ex azzurra | pochi giorni fa

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022) Cinque--cinque è durata la macedonia preparata al Nazareno, ma in questo breve lasso di tempo è accaduto tutto e il contrario di tutto. Le ex ministre di Forza Italia passate alla corte di Carlosi sono trovate alleate con l'odiatissimo (una volta) Partito democratico, eppure hanno fatto spallucce perché le alleanze elettorali non prevedono ruggini del passato, ma solo sogni di gloria in vista di un seggio in futuro. «È un un patto obbligato per difendere il metodo Draghi», ha spiegato non senza imbarazzi Mara Carfagna. «Qui nessuno si sognerà di tramare con la Russia e la Cina, nessun avrà a modello l'Ungheria di Orban», aveva aggiunto Mariastellaper giustificare il suo addio al Cavaliere e il passaggio al centrosinistra. Quando duefa il segretario del Pd ha annunciato l'accordo con ...