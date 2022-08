Calenda rompe e pensa a correre da solo. Renzi: 'Opportunità terzo polo' (Di lunedì 8 agosto 2022) - Il leader di Azione rompe il patto con il Pd dopo l'accordo tra i dem, Sinistra Italiana e verdi. Il leader di Italia Viva, che ha già ricevuto il sostegno di Pizzarotti, lo invita ad una alleanza. ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 agosto 2022) - Il leader di Azioneil patto con il Pd dopo l'accordo tra i dem, Sinistra Italiana e verdi. Il leader di Italia Viva, che ha già ricevuto il sostegno di Pizzarotti, lo invita ad una alleanza. ...

ricpuglisi : +++ CALENDA ROMPE CON IL PD CON UNA LUNGA PREMESSA +++ - Agenzia_Ansa : ESCLUSIVA ANSA | Calenda rompe il patto col Pd: 'Decisione sofferta, coalizione fatta per perdere male'. Il leader… - fattoquotidiano : #Calenda rompe l’alleanza col Pd dopo cinque giorni. “Aveva creato una coalizione che nasceva per perdere”. Letta:… - ZPeppem : RT @giuseppetp55: #Calenda chi?Prima firma un patto con #Letta e chiede il 30%dei seggi,poi rompe tutto con la scusa di Fratoianni,a questo… - Profilo3Marco : RT @fattoquotidiano: #Calenda rompe il patto col Pd. “Coalizione nasceva per perdere”. Letta: “Può allearsi solo con se stesso”. Renzi apre… -