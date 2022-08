Calenda manda a monte l’alleanza | così il centro senza ideologia offrirà l’assist perfetto

(Di lunedì 8 agosto 2022) Nella decisione di Carlodire a, all’ultimo minuto,programmatica col Pd, non ha giocato solo la proverbiale tracotanza del personaggio in questione. C’è anche la scelta ben precisa e strategica dei settori dominanti del padronato italiano di sganciarsi da ogni schieramento di tipo partitico per far valere in modo più diretto ed efficace le proprie istanze. Ciò anche alla luce della probabile vittoria delle destre colla conseguente formazione di un governo Meloni col ritorno di Salvini al ministero dell’Interno. E dell’opportunità di costituire, in tale prospettiva, unmobile libero da ogni possibile – anche labile – ipoteca ideologica, imperniato anche sull’altro pallone gonfiato del centrismo italiano, Matteo Renzi, e più che disponibile a entrare nel governo ...

GianfrancoRighi : @Fabry0222 Le pernacchie della destra le prende lei o le manda direttamente a Calenda?! - Sh2ow : RT @La_manina__: Ma ve lo immaginate Calenda a fare il premier? Un giorno firma un protocollo di intesa, il giorno dopo manda tutto a putta… - ADA_CiSta : @EnricoLetta @CarloCalenda Hai fatto diventare Calenda uno statista con un portafoglio con migliaia di voti, gli da… - pavafrav : RT @La_manina__: Ma ve lo immaginate Calenda a fare il premier? Un giorno firma un protocollo di intesa, il giorno dopo manda tutto a putta… - triplete103 : RT @FedeFraschetti: @EnricoLetta @pdnetwork Quindi fai un accordo con uno per un programma, poi ti accordi anche con un’altro che ha progra… -

non lea dire a Letta: 'Enrico non raccontare balle. Sapevi cosa sarebbe successo, l'ho detto ripetuto e mi sono stancato' 'L'avete vista questa storia in modo sfinente - ha aggiunto ...Macontinua a sparare. Chiedendo lumi a Letta sulla proposta di Si di allargare a M5s. E ... La soluzione Ce l'ha Matteo Orfini: "Un hacker chein down Twitter per tre giorni lo abbiamo ...E il Governatore dell'Emilia-Romagna manda un messaggio diretto al Partito nazionale: "Ora non scarichi i paracadutati nei territori". Bologna, 8 agosto 2022 - Si dice "sconcertato", Stefano Bonaccini ...Le simulazioni danno ancora in vantaggio la coalizione di centrodestra, e il margine potrebbe aumentare ancora dopo lo strappo, come ammette anche Letta. Ma non è l'unica possibilità: il centrismo di ...