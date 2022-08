Calenda, la rabbia di Bonino a La7: “Sono incredula, non è serio cambiare idea ogni tre giorni. Bozza dell’intesa scritta da lui” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Sono incredula, qui si parla sempre di serietà. Ma non è serio cambiare idea ogni tre giorni. E non è serio farlo se ci si candida a governare il Paese. Tanto più che la Bozza dell’intesa col Pd l’ha scritta proprio Calenda“. A dirlo è stata Emma Bonino, ospite a In Onda, su La7, parlando della rottura decisa dal leader di Azione con il Partito democratico. L’ex ministra degli Esteri, evidentemente adirata, ha raccontato il retroscena, dalla parte di +Europa, che ha avuto come epilogo l’uscita di Carlo Calenda dalla federazione col centrosinistra. “Quattro giorni fa erano tutti d’accordo, bene, bravi, applausi. Dal giorno dopo hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) “, qui si parla sempre di serietà. Ma non ètre. E non èfarlo se ci si candida a governare il Paese. Tanto più che lacol Pd l’haproprio“. A dirlo è stata Emma, ospite a In Onda, su La7, parlando della rottura decisa dal leader di Azione con il Partito democratico. L’ex ministra degli Esteri, evidentemente adirata, ha raccontato il retroscena, dalla parte di +Europa, che ha avuto come epilogo l’uscita di Carlodalla federazione col centrosinistra. “Quattrofa erano tutti d’accordo, bene, bravi, applausi. Dal giorno dopo hanno ...

