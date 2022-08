"Calenda? Faccia quello che vuole, tanto...": lo schiaffo di Renata Polverini (Di lunedì 8 agosto 2022) "La responsabilità è sempre del federatore, non tutti hanno le qualità mostrate da Berlusconi": parlando del disastro alleanze a sinistra, Renata Polverini punta il dito contro Enrico Letta. Secondo la deputata azzurra, che aveva lasciato Forza Italia nei mesi scorsi per poi rientrarci poco dopo, non è vero che i delusi dal centrodestra saranno attratti da Azione. "E' solo un comprensibile auspicio dei miei ex colleghi di partito che sono passati con Calenda, ma non funzionerà. Calenda Faccia quello che vuole, tanto i moderati voteranno per noi", ha detto in un'intervista a La Stampa. Pur accusando Letta per quello che è successo, la Polverini non risparmia Calenda: "Ha un brutto carattere ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) "La responsabilità è sempre del federatore, non tutti hanno le qualità mostrate da Berlusconi": parlando del disastro alleanze a sinistra,punta il dito contro Enrico Letta. Secondo la deputata azzurra, che aveva lasciato Forza Italia nei mesi scorsi per poi rientrarci poco dopo, non è vero che i delusi dal centrodestra saranno attratti da Azione. "E' solo un comprensibile auspicio dei miei ex colleghi di partito che sono passati con, ma non funzionerà.chei moderati voteranno per noi", ha detto in un'intervista a La Stampa. Pur accusando Letta perche è successo, lanon risparmia: "Ha un brutto carattere ...

SusannaCeccardi : Faccio notare sommessamente che #Fratoianni, che dovrebbe essere alleato di Letta e Calenda, e con i quali è al mom… - NicolaPorro : ?? Il Pd che imbarca tutti (e la base si infuria), la domenica nera di Letta e la guerra dei seggi. Questo e altro n… - Libero_official : 'I moderati alla fine voteranno noi di #ForzaItalia, non #CarloCalenda. #EnricoLetta? Strategia fallimentare, non è… - MIMoMA22 : @graziano_delrio Si faccia dire cosa vediamo noi: Il vostro punto di riferimento CONTE ha mandato a casa Draghi. C… - annapaolasanna : @maripiani Calenda e Renzi: si alleano a Ferragosto e a settembre si prendono a borsettate in faccia. -