Calenda (cita il gladiatore) e rompe l'intesa col Pd, Letta: 'Assist alla destra'. Terzo polo e altri scenari (Di lunedì 8 agosto 2022) Il fronte progressista messo pazientemente insieme dal segretario Pd per sfidare Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ha perso un pezzo , quello di centro, che era stato il più corteggiato, il più ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 8 agosto 2022) Il fronte progressista messo pazientemente insieme dal segretario Pd per sfidare Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia ha perso un pezzo , quello di centro, che era stato il più corteggiato, il più ...

cnitalia1 : New video by Tele Italia: Calenda rompe con Letta e cita il Gladiatore Massimo Decimo Meridio: 'Forza e Onore'. - aledeniz : @RinascitaCultu2 @Iucberbert @ugoarrigo @dorinileonardo C’è un video con un paio di domande assolutamente esplicite… - FramariaTedesco : @MPanarari @claudiovelardi Uno avrebbe potuto glissare sull’incipit che cita l’ex Lothar, ma Calenda che passa dent… - MattiaCantator2 : @michele44_croce @mp4e81 @martaottaviani @CarloCalenda Nel video postato 5 giorni fa da Calenda sul intesa cita fra… - Rog_2 : RT @Stocca64: #Alleanze a rotoli nonostante un #programma politico di spessore che cita: 'Non importa come e con chi e soprattutto per fare… -