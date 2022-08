Calenda all'attacco di Letta: ha fatto accordo con comunisti. Bonelli replica: lui drammaticamente fascista (Di lunedì 8 agosto 2022) - Polemiche furiose dopo l'uscita dalla coalizione del leader di Azione, alle prese con il problema della raccolta delle firme. Resta l'ipotesi di un accordo con Italia viva di Mattei Renzi Leggi su tg.la7 (Di lunedì 8 agosto 2022) - Polemiche furiose dopo l'uscita dalla coalizione del leader di Azione, alle prese con il problema della raccolta delle firme. Resta l'ipotesi di uncon Italia viva di Mattei Renzi

Mov5Stelle : Eccolo un altro dei “nuovi compagni” del Pd, portato in dote da Carlo Calenda. Eccolo un altro di quegli esponenti… - lauraboldrini : Oggi #Calenda ha affermato un principio: anteporre i personalismi al futuro delle persone, i suoi interessi di part… - AlbertoBagnai : A tutela dell’onorabilità dei Parioli, la Stalingrado romana in cui Gualtieri con gran dispendio di mezzi sta ratto… - enzodelliquadri : Di fronte all’arroganza al limite della megalomania di Calenda, mi pacerebbe che Renzi decidesse di correre da solo… - FPaoluzzi : RT @DelmastroAndrea: Non so se ho fatto a pezzi Calenda, ho detto ciò che è evidente: un pifferaio magico che suona una musica forse soave… -