Calciomercato: Napoli. Stampa, c'è l'accordo Psg - Fabian Ruiz (Di lunedì 8 agosto 2022) Adesso i transalpini cercano l'intesa col club azzurro per il cartellino dello spagnolo. PARIGI (FRANCIA) - "Il Paris Saint - Germain e Fabian Ruiz hanno raggiunto un accordo". Lo scrive oggi "L'... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Adesso i transalpini cercano l'intesa col club azzurro per il cartellino dello spagnolo. PARIGI (FRANCIA) - "Il Paris Saint - Germain ehanno raggiunto un". Lo scrive oggi "L'...

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, a centrocampo può tornare di moda il nome di Nahitan #Nandez - sscalcionapoli1 : Raspadori-Napoli, Repubblica annuncia: il Sassuolo è sceso a 35mln, si va verso l’accordo - sscalcionapoli1 : Da Verona: Fabian al PSG sblocca Barak a Napoli, ma alla prima giornata sarà ancora qui -