Calciomercato Napoli, nuova offerta per l’attaccante: c’è ancora distanza tra le parti (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centravanti Giacomo Raspadori rimane ancora l’obiettivo principale del mercato del Napoli che avrebbe presentato una nuova offerta a rialzo al Sassuolo: i dettagli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Il Napoli prosegue il pressing sul Sassuolo per Giacomo Raspadori. Non è più un mistero che la società partenopea abbia messo in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 8 agosto 2022) Il centravanti Giacomo Raspadori rimanel’obiettivo principale del mercato delche avrebbe presentato unaa rialzo al Sassuolo: i dettagli. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Ilprosegue il pressing sul Sassuolo per Giacomo Raspadori. Non è più un mistero che la società partenopea abbia messo in Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato | Il @PSG_inside vuole Fabian #Ruiz, calciatore che il @sscnapoli non vorrebbe perdere a zero: le ul… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @sscnapoli e @SassuoloUS si avvicinano a piccoli passi all'accordo finale per #Raspadori - DiMarzio : . @sscnapoli, a centrocampo può tornare di moda il nome di Nahitan #Nandez - napolista : Pedullà: Raspadori in campo col Sassuolo non cambia nulla per il calciomercato Raspadori titolare come titolare è… - giornali_it : Napoli-Raspadori, trattativa in stallo: ballano 5 milioni. Intanto gioca in Coppa Italia #8agosto… -