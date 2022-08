Calciomercato Napoli: le mosse per la prima di Serie A (Di lunedì 8 agosto 2022) La prima giornata di Serie A è sempre più vicina e le squadre stanno mettendo a posto gli ultimi tasselli per completare le rose in vista del nuovo campionato che sta per iniziare. Il Napoli di De Laurentiis pare leggermente indietro sul piano dell’organico rispetto alle dirette avversarie. Ad oggi, infatti, gli azzurri non sono ancora in grado di dire con certezza chi sia il portiere titolare per la prossima stagione ed hanno diverse lacune da colmare, in special modo a centrocampo e sulla trequarti. In questa sessione di Calciomercato c’è ancora molto da lavorare. Calciomercato Napoli: questione portiere Sembra ormai quasi certa la partenza di Alex Meret. Il venticinquenne portiere italiano non ha brillato nelle sue stagioni partenopee ed il tecnico Luciano Spalletti non sembra ... Leggi su zon (Di lunedì 8 agosto 2022) Lagiornata diA è sempre più vicina e le squadre stanno mettendo a posto gli ultimi tasselli per completare le rose in vista del nuovo campionato che sta per iniziare. Ildi De Laurentiis pare leggermente indietro sul piano dell’organico rispetto alle dirette avversarie. Ad oggi, infatti, gli azzurri non sono ancora in grado di dire con certezza chi sia il portiere titolare per la prossima stagione ed hanno diverse lacune da colmare, in special modo a centrocampo e sulla trequarti. In questa sessione dic’è ancora molto da lavorare.: questione portiere Sembra ormai quasi certa la partenza di Alex Meret. Il venticinquenne portiere italiano non ha brillato nelle sue stagioni partenopee ed il tecnico Luciano Spalletti non sembra ...

