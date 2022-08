Calciomercato Milan, nome a sorpresa per il centrocampo: gioca nel Rennes (Di lunedì 8 agosto 2022) I rossoneri sono da tempo alla ricerca di un centrocampista per sopperire alle mancanze del reparto. Il nome emerso nelle ultime ore è quello di Baptiste Santamaria, mediano classe 1995 in forze al Rennes. Il ventisettenne aveva già fatto parlare di se nelle sue ultime esperienze in Germania e Francia. Dopo essere esploso giovanissimo all’Angers accetta il trasferimento in Bundesliga. L’esperienza al Fribugo è positiva, tanto che nel 2021 il Rennes decide di riportarlo in patria per 15 milioni di euro, una cifra superiore a quella richiesta oggi ai rossoneri per portarlo a Milano Foto: Getty Images Santamaria Rennes Milan Santamaria sarebbe un assetto di qualità per il centrocampo dei Campioni d’Italia, che devono trovare una soluzione dopo aver visto ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) I rossoneri sono da tempo alla ricerca di un centrocampista per sopperire alle mancanze del reparto. Ilemerso nelle ultime ore è quello di Baptiste Santamaria, mediano classe 1995 in forze al. Il ventisettenne aveva già fatto parlare di se nelle sue ultime esperienze in Germania e Francia. Dopo essere esploso giovanissimo all’Angers accetta il trasferimento in Bundesliga. L’esperienza al Fribugo è positiva, tanto che nel 2021 ildecide di riportarlo in patria per 15 milioni di euro, una cifra superiore a quella richiesta oggi ai rossoneri per portarlo ao Foto: Getty Images SantamariaSantamaria sarebbe un assetto di qualità per ildei Campioni d’Italia, che devono trovare una soluzione dopo aver visto ...

