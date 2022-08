Calciomercato Juventus, svolta Rabiot: trattativa con lo United. Kostic: fumata bianca (Di lunedì 8 agosto 2022) Juventus, Deschamps: "Pogba non è in dubbio per il Mondiale" Torino, 8 agosto 2022 - Siamo entrati in una settimana davvero calda per la Juventus . E non solo perché è quella che porterà al debutto in ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022), Deschamps: "Pogba non è in dubbio per il Mondiale" Torino, 8 agosto 2022 - Siamo entrati in una settimana davvero calda per la. E non solo perché è quella che porterà al debutto in ...

DiMarzio : ?? #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: accordo con il @ManUtd per la cessione di #Rabiot @SkySports… - GiovaAlbanese : I contatti tra #Juventus e #ManchesterUnited per #Rabiot ci sono, i bianconeri aprono alla cessione ma il calciator… - GiovaAlbanese : A otto giorni dal debutto in #SerieA ci si aspettava un'altra #Juventus. Al di là del risultato, comunque pesante (… - yutomanga : RT @NicoSchira: Il #Pescara ha chiesto alla #Juventus il giovane difensore Diego #Stramaccioni. #calciomercato - Vincenzo140893 : RT @Domenic36396232: #Sampdoria sempre forte su #Rugani, che vorrebbe restare in Italia ( in standby il #GalatasaraySK ) Tuttavia i blucer… -