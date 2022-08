Calciomercato Juventus, Nedved ha trovato l’attaccante: un giovane fenomeno (Di lunedì 8 agosto 2022) Nedved sembra aver trovato il rinforzo offensivo per Allegri; si tratta di un giocatore con un futuro assicurato. Ecco di chi si tratta. La stagione sta per iniziare (la Juventus esordirà, in casa, contro il Sassuolo il prossimo quindici agosto) e la società bianconera vuole accelerare per quanto riguarda il mercato. Allegri, infatti, ha bisogno di ulteriori rinforzi per avere a disposizione una rosa che possa lottare per il campionato ed essere grande protagonista a livello europeo. Tra gli obiettivi troviamo, senza ombra di dubbio, un giocatore offensivo che vada ad allungare un reparto in cui è arrivato Di Maria. Nelle ultime ore sembra che Nedved abbia individuato il profilo giusto. AnsafotoIn attacco, la Juventus ha bisogno sia di un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di esterno offensivo ... Leggi su juvedipendenza (Di lunedì 8 agosto 2022)sembra averil rinforzo offensivo per Allegri; si tratta di un giocatore con un futuro assicurato. Ecco di chi si tratta. La stagione sta per iniziare (laesordirà, in casa, contro il Sassuolo il prossimo quindici agosto) e la società bianconera vuole accelerare per quanto riguarda il mercato. Allegri, infatti, ha bisogno di ulteriori rinforzi per avere a disposizione una rosa che possa lottare per il campionato ed essere grande protagonista a livello europeo. Tra gli obiettivi troviamo, senza ombra di dubbio, un giocatore offensivo che vada ad allungare un reparto in cui è arrivato Di Maria. Nelle ultime ore sembra cheabbia individuato il profilo giusto. AnsafotoIn attacco, laha bisogno sia di un giocatore in grado di ricoprire il ruolo di esterno offensivo ...

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @juventusfc: manca l'intesa totale, ma #Kostic è sempre più vicino - GoalItalia : Contatto #Depay-Juventus: nome da tenere d'occhio [@romeoagresti] ?? - DiMarzio : . @juventus, distanza minima con l'@Eintracht per #Kostic - AVisco2000 : RT @GiovaAlbanese: Distanza ridotta tra la richiesta dell'#Eintracht e l'offerta della #Juventus, ma non c'è ancora accordo definito per il… - Mario14___ : RT @GiovaAlbanese: Distanza ridotta tra la richiesta dell'#Eintracht e l'offerta della #Juventus, ma non c'è ancora accordo definito per il… -