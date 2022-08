Calciomercato, il Monza sfida Milan e Inter: l’obiettivo (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante manchi pochissimo all’inizio della Serie A, le rose non possono definirsi ancora complete. Non lo sono quelle delle big, mentre le piccole sono leggermente avanti. Qualche squadre potrebbe essere una sorpresa ad inizio campionato, soprattutto se dovesse imbeccare il calendario giusto. Una di queste sorprese potrebbe essere il Monza, che dopo una splendida campagna acquisti coordinata da Galliani, vuole stupire dopo l’approdo in Serie A. Lo sguardo del Condor è rivolto in questi giorni verso le cugine Milanesi, ma non per pescare dalle strisciate. Il Monza infatti sarebbe pronto a sfidarle per arrivare ad Acerbi. A riportare la notizia è La Repubblica, che ha sottolineato il ritorno dei rossoneri sul giocatore. FOTO: Getty – Acerbi-Lazio-Monza Il Campione d’Europa, in rottura con la ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 8 agosto 2022) Nonostante manchi pochissimo all’inizio della Serie A, le rose non possono definirsi ancora complete. Non lo sono quelle delle big, mentre le piccole sono leggermente avanti. Qualche squadre potrebbe essere una sorpresa ad inizio campionato, soprattutto se dovesse imbeccare il calendario giusto. Una di queste sorprese potrebbe essere il, che dopo una splendida campagna acquisti coordinata da Galliani, vuole stupire dopo l’approdo in Serie A. Lo sguardo del Condor è rivolto in questi giorni verso le cugineesi, ma non per pescare dalle strisciate. Ilinfatti sarebbe pronto arle per arrivare ad Acerbi. A riportare la notizia è La Repubblica, che ha sottolineato il ritorno dei rossoneri sul giocatore. FOTO: Getty – Acerbi-Lazio-Il Campione d’Europa, in rottura con la ...

