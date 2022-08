Calcio, Mihajlovic torna sulla panchina del Bologna (Di lunedì 8 agosto 2022) Il tecnico presente questa sera per sostenere i suoi giocatori Sinisa Mihajlovic, il lottatore, torna questa sera, 8 agosto, sulla panchina del suo club, il Bologna. Il tecnico, di nuovo alle prese con le cure per la leucemia, siederà sulla panchina della squadra nel match di Coppa Italia di oggi contro il Cosenza. Leggi anche: Buone nuove per Mihajlovic: dimesso dall’ospedale A inizio maggio l’ex calciatore di Lazio e Inter era stato dimesso dall’ospedale di Bologna. A sorpresa il 26 marzo , Sinisa Mihajlovic, in una una conferenza stampa aveva annunciato di doversi sottoporre ancora ad alcune cure. Alcuni valori avevano infatti allarmato i medici e fatto temere per il peggio come quando nel 2019 rese nota la ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 8 agosto 2022) Il tecnico presente questa sera per sostenere i suoi giocatori Sinisa, il lottatore,questa sera, 8 agosto,del suo club, il. Il tecnico, di nuovo alle prese con le cure per la leucemia, siederàdella squadra nel match di Coppa Italia di oggi contro il Cosenza. Leggi anche: Buone nuove per: dimesso dall’ospedale A inizio maggio l’ex calciatore di Lazio e Inter era stato dimesso dall’ospedale di. A sorpresa il 26 marzo , Sinisa, in una una conferenza stampa aveva annunciato di doversi sottoporre ancora ad alcune cure. Alcuni valori avevano infatti allarmato i medici e fatto temere per il peggio come quando nel 2019 rese nota la ...

