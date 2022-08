Calcio: Juventus, lesione all'adduttore sinistro per Szczesny, venti giorni di stop (Di lunedì 8 agosto 2022) Torino, 8 ago. - (Adnkronos) - La Juventus perde il suo portiere titolare Wojciech Szczesny per circa tre settimane. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Wojciech Szczesny, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l'Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20 giorni per la sua ripresa agonistica". Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Torino, 8 ago. - (Adnkronos) - Laperde il suo portiere titolare Wojciechper circa tre settimane. Lo rende noto il club bianconero con un comunicato sul proprio sito ufficiale: "Wojciech, a causa di un fastidio avvertito alla fine del primo tempo della partita con l'Atletico Madrid, è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti radiologici presso il JMedical che hanno evidenziato unadi basso grado del muscololungo della coscia sinistra; saranno necessari circa 20per la sua ripresa agonistica".

