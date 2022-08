Calcio: Juve, Szczesny fuori 20 giorni per lesione alla coscia (Di lunedì 8 agosto 2022) Il portiere polacco salterà le prime due gare di serie A contro Sassuolo e Sampdoria TORINO - Piove sul bagnato in casa Juventus. Oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge e gli infortunati Pogba e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 8 agosto 2022) Il portiere polacco salterà le prime due gare di serie A contro Sassuolo e Sampdoria TORINO - Piove sul bagnato in casantus. Oltre ai lungodegenti Chiesa e Kaio Jorge e gli infortunati Pogba e ...

Gazzetta_it : Il problema della Juve? Non gioca, lavora. E non si diverte. L’analisi di GB Olivero - Gazzetta_it : Cessione o conferma? Futuro incerto per cinque precari #Juve #calciomercato - Gazzetta_it : Ore decisive per Kostic, il programma per averlo in campo subito: la giornata - lucsazzo : Ma nessuno zona #Torino e #Continassa conosco un prete che possa andare entro domani a benedire tutta la zona? Ma d… - sportmediaset : Allegri ha gli uomini contati col Sassuolo: Szczesny fuori 20 giorni #Szczesny #juvesassuolo #sportmediaset -