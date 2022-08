Calcio: il Manchester United vuole Rabiot, accordo trovato con la Juventus (Di lunedì 8 agosto 2022) Torino, 8 ago. - (Adnkronos) - Il Manchester United corre ai ripari dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton all'esordio in Premier League e guarda in Serie A. Nel mirino dei Red Devils c'è il centrocampista della Juventus, Adrien Rabiot. Come riportato da Sky Sports, lo United ha già raggiunto un accordo con il club bianconero. Adesso il club inglese inizierà a trattare con l'entoruage del giocatore, assistito dalla mamma Veronique. La cessione di Rabiot consentirebbe alla Juventus di operare sul mercato a centrocampo, con Davide Frattesi del Sassuolo pronto a insidiare Leandro Paredes del Psg. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Torino, 8 ago. - (Adnkronos) - Ilcorre ai ripari dopo la sconfitta per 2-1 contro il Brighton all'esordio in Premier League e guarda in Serie A. Nel mirino dei Red Devils c'è il centrocampista della, Adrien. Come riportato da Sky Sports, loha già raggiunto uncon il club bianconero. Adesso il club inglese inizierà a trattare con l'entoruage del giocatore, assistito dalla mamma Veronique. La cessione diconsentirebbe alladi operare sul mercato a centrocampo, con Davide Frattesi del Sassuolo pronto a insidiare Leandro Paredes del Psg.

matteo23___ : @racksonfra Pau Lopez avanti 2-1 a Manchester in semifinale di Europa league,uscito dopo Spinazzola e Veretout(che… - Up_78erailmio : RT @tuttosport: #Manchester United, i tifosi stanchi di Cristiano #Ronaldo: 'Vattene' ?? - ZonaBianconeri : RT @tuttosport: #Juve, dall'Inghilterra: 'Il Manchester #United su #Rabiot. Tra i due club c'è già l'accordo' - tuttosport : #Juve, dall'Inghilterra: 'Il Manchester #United su #Rabiot. Tra i due club c'è già l'accordo' - andreapiana21 : @juventusfc Alzate i prezzi dei biglietti per farci vedere un orrore di calcio. Adesso andrà via Rabiot e sarà fort… -