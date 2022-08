Calcio | Coppa Italia | Modena vince 3-2 il derby con il Sassuolo e vola ai sedicesimi

(Di lunedì 8 agosto 2022), 8 ago. - (Adnkronos) - Ilsconfigge 3-1 ilnelemiliano e si qualifica a sorpresa per idi finale di. Tra le mura amiche dello stadio 'Alberto Braglia' i gialloblù trionfano grazie alla reti di Falcinelli all'11' e alla doppietta di Mosti al 30' e al 53'. Per i neroverdi a segno Berardi su rigore al 47' del primo tempo e Ayhan all'88'. Per la squadra di Dionisi gioca tutta la partita Raspadori al centro di una trattativa di mercato con il Napoli. Ilaffronterà lante tra Cremonese e Ternana, in campo alle 21 allo stadio 'Paolo Mazza' di Ferrara.

Luxgraph : Coppa Italia, Genoa e Modena avanti. Sassuolo e Benevento out - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: COPPA ITALIA - Sassuolo già fuori, vince il Modena 3-2 - serieB123 : Coppa Italia, Benevento e Sassuolo fuori. Ok Genoa e Modena - apetrazzuolo : COPPA ITALIA - Sassuolo già fuori, vince il Modena 3-2 - napolimagazine : COPPA ITALIA - Sassuolo già fuori, vince il Modena 3-2 -

A una settimana esatta dal debutto in campionato sul campo della Juventus, i neroverdi sono infatti già fuori dallaItalia ......la Spal GENOVA - Il Genoa batte 3 - 2 il Benevento nel match valevole per i trentaduesimi di... Nella ripresa Coda cala il tris sudi rigore e, nonostante il gol di Karic, regala la ...Modena, 8 ago. – (Adnkronos) – Il Modena sconfigge 3-1 il Sassuolo nel derby emiliano e si qualifica a sorpresa per i sedicesimi di finale di Coppa Italia. Tra le mura amiche dello stadio ‘Alberto Bra ...Genoa Benevento 3-2. Doppietta di Gudmunsson e rigore dell'ex Coda per i padroni di casa; Glik e Karic per i giallorossi che escono dalla Coppa Italia.