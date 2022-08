Burgo - Schera un argento a sorpresa - Sport - quotidiano.net (Di lunedì 8 agosto 2022) Arriva una medaglia d'argento dal Canada per gli azzurri ai campionati del mondo di canoa velocità. Nella kermesse di Halifax, gli azzurri conquistano la medaglia d'argento nel K2 1000 metri con ... Leggi su quotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Arriva una medaglia d'dal Canada per gli azzurri ai campionati del mondo di canoa velocità. Nella kermesse di Halifax, gli azzurri conquistano la medaglia d'nel K2 1000 metri con ...

ItaliaTeam_it : Sul podio mondiale! ???? Il K2 1000 m di Samuele Burgo e Andrea Schera ARGENTO ai Mondiali di canoa velocità ad Hali… - Coninews : GRANDISSIMIIIIII! ? Ai Campionati del Mondo di canoa velocità di Halifax, in Canada, la spedizione azzurra conquis… - GDF : Campionati Mondiali #canoa velocità a #Halifax (Can). Samuele Burgo ed Andrea Schera conquistano una splendida meda… - PietroPecchioni : RT @ItaliaTeam_it: Sul podio mondiale! ???? Il K2 1000 m di Samuele Burgo e Andrea Schera ARGENTO ai Mondiali di canoa velocità ad Halifax!… - FalcionelliFede : RT @GDF: Campionati Mondiali #canoa velocità a #Halifax (Can). Samuele Burgo ed Andrea Schera conquistano una splendida medaglia d'argento… -