Brutto colpo per il mondo della musica | non la sentiremo più? Parole inaspettate

Reietto2 : @stefaniagrilli Certo è che questo si fa di brutto. Essendo avvocato dovrebbe sapere che il primo ministro è nomina… - mariottismo : RT @bagnariol_luca: @mariottismo Mio fratello che al posto delle orecchie ha dei radar che gli permettono di captare un brutto colpo di tos… - bagnariol_luca : @mariottismo Mio fratello che al posto delle orecchie ha dei radar che gli permettono di captare un brutto colpo di… - elliott_il : @SwissRamble @Maicuntent1986 @furgeTX brutto colpo per Sardinia questo. Pure i arabi fanno calcoli. - King1Brutal : @Helliot_Spencer Brutto colpo. Se hai bisogno di parlare con qualcuno per lenire questa sofferenza scrivimi. -

TvDaily

La morte del celebre cantante, vero rivoluzionario della musica italiana, fu unper i suoi tantissimi fan. Renato Carosone morì nel sonno , nella sua casa di Roma, in via Flaminia ...Ammonito Tello per unfallo, Benevento che sembra ormai non crederci più. Latitano le ... Glik! La riapre il Benevento con ildi testa del difensore! Corner di Acampora per ildi ... Uomini e Donne, brutto colpo per Gemma Galgani: non se l'aspettava di certo Brutto colpo per il mondo della musica, non sentiremo più la cantante Ecco cosa ha dichiarato nelle ultime ore spiazzando i fan.Paul Pogba è senza ombra di dubbio il grande colpo di mercato della Juve, peccato però che sia stato colpito subito da un brutto infortunio.