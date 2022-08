Brasile, Mario Zagallo dimesso dall’ospedale: “Sono tornato al massimo” (Di lunedì 8 agosto 2022) Mario Zagallo torna a casa dopo il ricovero in terapia intensiva dello scorso 26 luglio. L’ex campione del mondo soffriva di un’infezione respiratoria ma è stato dimesso dall’ospedale Barra d’Or di Rio de Janeiro e domani potrà festeggiare il suo 91esimo compleanno. “Dopo giorni difficili, Sono tornato al 113%. Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto su Instagram con tanto di pollice alzato. Ha vinto il Mondiale sia da calciatore (1958 e 1962) che da allenatore (1970), come lui solo Franz Beckenbauer e Didier Deschamps. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022)torna a casa dopo il ricovero in terapia intensiva dello scorso 26 luglio. L’ex campione del mondo soffriva di un’infezione respiratoria ma è statoBarra d’Or di Rio de Janeiro e domani potrà festeggiare il suo 91esimo compleanno. “Dopo giorni difficili,al 113%. Grazie a tutti per il supporto”, ha scritto su Instagram con tanto di pollice alzato. Ha vinto il Mondiale sia da calciatore (1958 e 1962) che da allenatore (1970), come lui solo Franz Beckenbauer e Didier Deschamps. SportFace.

