Borussia Dortmund, Akanji fuori rosa: la Serie A ci pensa (Di lunedì 8 agosto 2022) Il difensore del Borussia Dortmund Manuel Akanji è stato messo fuori rosa dal club tedesco. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 8 agosto 2022) Il difensore delManuelè stato messodal club tedesco. Come scritto dalla Gazzetta dello Sport,...

oscar18442639 : @FootballAndDre1 Sei così sicuro che il borussia dortmund ti venda akanji in questo periodo?? - pmm131x : Akanji mi piace 0 e spero non arrivi Ma sé dovessimo prenderlo fa il titolare Perché un titolare di Borussia Dortmu… - infoitsport : MERCATO - Schira: 'Nizza e Borussia Dortmund su Simeone, ma lui aspetta il Napoli' - it_inter : Il nome in prima fila in caso di investimento in difesa è #Akanji, fuori rosa al Borussia Dortmund GDS - ilpodsport : #Calciomercato 'Borussia Dortmund a sorpresa: il sostituto di Haller è Modeste' #ilpodsport -