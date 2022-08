Bonus trasporti 2022: cos’è, come funziona e come presentare domanda (Di lunedì 8 agosto 2022) Via libera al Bonus trasporti a partire da settembre. La misura è stata rifinanziato dal decreto Aiuti bis, che ha aggiunto 101 milioni di euro ai 79 milioni stanziati all’inizio. Una novità importante che di certo farà aumentare il numero di abbonamenti acquistabili con lo sconto. Bonus trasporti 2022: cos’è Il Bonus spetta alle persone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 8 agosto 2022) Via libera ala partire da settembre. La misura è stata rifinanziato dal decreto Aiuti bis, che ha aggiunto 101 milioni di euro ai 79 milioni stanziati all’inizio. Una novità importante che di certo farà aumentare il numero di abbonamenti acquistabili con lo sconto.Ilspetta alle persone L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

atterismo : A noi del sud non serve il bonus trasporti perché tanto qui i trasporti non esistono - zazoomblog : Bonus trasporti 2022: a chi spetta e come funziona - #Bonus #trasporti #2022: #spetta - CorriereCitta : Bonus trasporti 2022: a chi spetta e come funziona - cavendish945 : @Anna26648966 @pmastraaliceit1 @TCortese71 @alessio_turazza @Cartabellotta Tagli non vanno fatti ai servizi ma alle… - Giovann08571078 : tredicesima compresa, e anticipo del conguaglio. Rifinanziati bonus psicologo e trasporti. Arriva “prof esperto”, a… -