Bonus caldaia 2022: ecco come funzionano le agevolazioni (Di lunedì 8 agosto 2022) Con il caldo estivo, non viene in mente di pensare ai termosifoni. Eppure, al rientro dalle vacanze, è meglio affrettarsi se si desidera cambiare il sistema di riscaldamento. Il fisco concede ancora abbondanti sgravi per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e si possono sfruttare diverse misure. Per tutti gli approfondimenti relativi al tema visita il Magazine di Immobiliare.it Bonus per la riqualificazione energetica: vale solo per la classe A Il beneficio premia l’installazione di sistemi che riducono il fabbisogno energetico e le famiglie scelgono la sostituzione della vecchia caldaia a gas con un nuovo modello ad alte prestazioni. In primo luogo, sono ammesse alla detrazione solo le caldaie in classe A e solo quelle “a condensazione” (rientrano in questa categoria la maggior parte di quelle in commercio). Si ottiene il massimo con i ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 8 agosto 2022) Con il caldo estivo, non viene in mente di pensare ai termosifoni. Eppure, al rientro dalle vacanze, è meglio affrettarsi se si desidera cambiare il sistema di riscaldamento. Il fisco concede ancora abbondanti sgravi per migliorare l’efficienza energetica delle abitazioni e si possono sfruttare diverse misure. Per tutti gli approfondimenti relativi al tema visita il Magazine di Immobiliare.itper la riqualificazione energetica: vale solo per la classe A Il beneficio premia l’installazione di sistemi che riducono il fabbisogno energetico e le famiglie scelgono la sostituzione della vecchiaa gas con un nuovo modello ad alte prestazioni. In primo luogo, sono ammesse alla detrazione solo le caldaie in classe A e solo quelle “a condensazione” (rientrano in questa categoria la maggior parte di quelle in commercio). Si ottiene il massimo con i ...

