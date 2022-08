Bonus 1.000 euro: ecco a chi spetta, come ottenerlo e fare domanda. I requisiti (Di lunedì 8 agosto 2022) Arriva un Bonus del valore di 1.000 euro. A confermarlo è stata l’Inps con la circolare n. 96/2022. Si tratta di una misura nata per contrastare le conseguenze del Covid, e si rivolge ai lavoratori fragili che nel 2021 hanno superato il periodo massimo indennizzabile a titolo di malattia. L’indennità della malattia spetta per un massimo di 180 giorni, dopodiché il lavoratore non ha diritto ad essere pagato. Durante il Covid tale limite è stato superato da molti lavoratori, soprattutto da quelli fragili. Per andare incontro a chi è stato penalizzato, con la legge di Bilancio 2022 è stata introdotta un’indennità del valore di 1.000 euro. Leggi anche: Bonus Libri 2022 con ISEE basso: come funziona, requisiti e scadenza Il provvedimento per i lavoratori fragili Il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 8 agosto 2022) Arriva undel valore di 1.000. A confermarlo è stata l’Inps con la circolare n. 96/2022. Si tratta di una misura nata per contrastare le conseguenze del Covid, e si rivolge ai lavoratori fragili che nel 2021 hanno superato il periodo massimo indennizzabile a titolo di malattia. L’indennità della malattiaper un massimo di 180 giorni, dopodiché il lavoratore non ha diritto ad essere pagato. Durante il Covid tale limite è stato superato da molti lavoratori, soprattutto da quelli fragili. Per andare incontro a chi è stato penalizzato, con la legge di Bilancio 2022 è stata introdotta un’indennità del valore di 1.000. Leggi anche:Libri 2022 con ISEE basso:funziona,e scadenza Il provvedimento per i lavoratori fragili Il ...

