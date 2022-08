Bonino attacca Calenda: 'Ce ne è uno buono che firma gli accordi e un altro che li strappa' (Di lunedì 8 agosto 2022) Emma Bonino non l'ha presa bene e adesso Azione ha sicuramente perso l'alleanza con +Europa che ha vissuto come un tradimento il voltafaccia sull'alleanza con il Pd . Calenda mi pare abbia detto che ... Leggi su globalist (Di lunedì 8 agosto 2022) Emmanon l'ha presa bene e adesso Azione ha sicuramente perso l'alleanza con +Europa che ha vissuto come un tradimento il voltafaccia sull'alleanza con il Pd .mi pare abbia detto che ...

adeluca055 : @Piu_Europa @emmabonino @InOndaLa7 Ma la Bonino quanto va in pensione? Non è ora? Certo che il PD si attacca propri… - arch3tipo : #inonda Ma la Bonino non era radicale? Sembra una girandola dell'arco parlamentare italiano. Una ex radicale che at… - andremudadu : @leftiscooler E si attacca al tram poi perché la Bonino le toglie il simbolo sicuro - annabelladellac : @elevisconti @riotta @ComVentotene @NATO Non so se qualcuno ricorda tra chi ora in IV si fa paladino della NATO e a… - annabelladellac : @Ci1812 Tu mi piaci è solo che bisogna ricordare tutto quando si attacca qualcuno e quando Renzi ha messo la Mogher… -