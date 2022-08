Bologna, Mihajlovic: “Sto meglio, miglioro giorno dopo giorno. Arnautovic? Non so se rimarrà” (Di lunedì 8 agosto 2022) “Arnautovic? Abbiamo un rapporto particolare, non so se rimane o va via. Se rimane, sono contento perché è difficile da sostituire. Lui si comporterà sempre bene finché ci sono io qui, possiamo stare sereni. Poi vediamo cosa succede”. Lo ha detto Sinisa Mihajlovic dopo la vittoria del Bologna in Coppa Italia contro il Cosenza. “Abbiamo fatto una partita seria, concentrati e con qualità. Abbiamo creato e rischiato poco o niente. Abbiamo visto in questi giorni quante squadre di A sono uscite, dopo la brutta figura dell’anno scorso non potevamo ripeterci – ha proseguito il tecnico rossoblù a Mediaset – Come sto? Sempre meglio, miglioro giorno per giorno. Ci vuole tempo ma sono felice e vado avanti. ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) “? Abbiamo un rapporto particolare, non so se rimane o va via. Se rimane, sono contento perché è difficile da sostituire. Lui si comporterà sempre bene finché ci sono io qui, possiamo stare sereni. Poi vediamo cosa succede”. Lo ha detto Sinisala vittoria delin Coppa Italia contro il Cosenza. “Abbiamo fatto una partita seria, concentrati e con qualità. Abbiamo creato e rischiato poco o niente. Abbiamo visto in questi giorni quante squadre di A sono uscite,la brutta figura dell’anno scorso non potevamo ripeterci – ha proseguito il tecnico rossoblù a Mediaset – Come sto? Sempreper. Ci vuole tempo ma sono felice e vado avanti. ...

