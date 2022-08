Bologna-Cosenza | probabili formazioni e in tv

Leggi su sport.periodicodaily

(Di lunedì 8 agosto 2022) Match valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2023. I rossoblù vogliono riscattare la clamorosa eliminazione subita la passata stagione contro la Ternana, mentre i silani proveranno a fare lo sgambetto.si giocherà lunedì 8 agosto 2022 presso lo stadio Dall’Ara alle ore 21.15.: come scenderanno in campo le due squadre? 3-4-2-1 per i padroni di casa. Skorupski in porta, linea difensiva a tre con Soumaoro, Medel e Bonifazi. A centrocampo, Dominguez e Schouten, con De Silvestri e Cambiaso sugli esterni. In avanti, Soriano e Barrow sosterranno l’unica punta Arnautovic. Classico 4-4-2 per gli ospiti. Matosevic tra i pali, Rispoli, Hristov, Valsanen e Rigione in difesa. A centrocampo, Voca e Florenzi, con D’Urso e Vallocchia sulle fasce. In avanti, Brignola e Larrivey. Le ...