BLESSOUND | arrivano Almamegretta | Eva Poles | ETT | Ceneri | Tenaglia

(Di lunedì 8 agosto 2022) Si aprirà nientemeno che con glil’ottava edizione di— ultimo festival dell’estate friulana, in programma il 26 e il 27 agosto 2022 a Blessano di Basiliano (UD) — per proseguire con una nutrita schiera di artisti indipendenti e chiudersi con la partecipazione di Eva, storica voce dei Prozac+, impegnata in un dj-set dedicato al rock alternativo. Altri nomi e appuntamenti sono in via di definizione. Organizzato dalla Pro Loco ProBlessano e dai Danzerini Udinesi, in collaborazione con l’associazione culturale Stage Plan, il Comune di Basiliano e da quest’anno anche con il circolo Cas*Aupa, il festival riprende da dove aveva lasciato il suo pubblico nel 2019, confermando l’impegno nel proporre musica emergente e indipendente, combinata con un’offerta enogastronomica di qualità a prezzi contenuti. «Ci è ...