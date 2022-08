Berrettini-Carreno Busta domani in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montreal 2022 (Di lunedì 8 agosto 2022) Matteo Berrettini troverà Pablo Carreno Busta al primo turno del Masters 1000 di Montreal 2022. Il tennista azzurro torna in campo dopo la finale persa a Gstaad contro Ruud e va a caccia di punti importanti in ottica Atp Finals. Esordio tutt’altro agevole per Matteo, che sfiderà un tennista ostico come Carreno Busta. Lo spagnolo predilige sicuramente la terra battuta, ma sul veloce è stato capace di raggiungere in due occasioni la semifinale a Flushing Meadows. Ciononostante sarà Matteo a partire ampiamente favorito, ma guai a sottovalutare l’avversario. Berrettini ha vinto l’unico precedente, quest’anno agli Australian Open. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV Berrettini e Carreno ... Leggi su sportface (Di lunedì 8 agosto 2022) Matteotroverà Pabloal primo turno deldi. Il tennista azzurro torna in campo dopo la finale persa a Gstaad contro Ruud e va a caccia di punti importanti in ottica Atp Finals. Esordio tutt’altro agevole per Matteo, che sfiderà un tennista ostico come. Lo spagnolo predilige sicuramente la terra battuta, ma sul veloce è stato capace di raggiungere in due occasioni la semifinale a Flushing Meadows. Ciononostante sarà Matteo a partire ampiamente favorito, ma guai a sottovalutare l’avversario.ha vinto l’unico precedente, quest’anno agli Australian Open. TABELLONE MONTEPREMI COPERTURA TV...

Ilsuperbo89 : @gaetano_sarpa Eh succederà spesso in futuro, a meno che Sinner non salga ulteriormente. Cmq non è detto che derby… - DR3CL16 : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini esordirà con Carreno. E' nell'ottavo di Sinner. Non è possibile!!! - theycallhimpana : RT @GeorgeSpalluto: Berrettini esordirà con Carreno. E' nell'ottavo di Sinner. Non è possibile!!! - infoitsport : Atp Montreal: Berrettini 'pesca' Carreno Busta al primo turno - sportli26181512 : Atp Montreal: Berrettini 'pesca' Carreno Busta al primo turno: Urna canadese non particolarmente fortunata per Matt… -