Berlusconi “rewind” torna al ’94 Premier | senatore o… | ecco cosa farà

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 8 agosto 2022) Un déjà-vu dal sapore horror e psichedelico aleggia in questi giorni nelle menti degli italiani: siamo ripiombati nel 1994? Ma com’è possibile? Ebbene, ascoltare le parole dell’85enne Silvio, oggi, è un salto carpiato all’indietro di 28 anni che infonde un certo senso di inquietudine e spaesamento. I toni sono gli stessi, persino la scenografia scelta: i libri, i ritratti di famiglia sullo sfondo, solo il volto è “rimodellato” dal tempo, e dai guai giudiziari. Per non parlare di ciò che conta davvero: gli argomenti, o presunti tali. Dalle pensioni minime a 1.000 euro al “miracolo italiano”, dalla “scelta di campo” al taglio delle tasse, dalla semplificazione della burocrazia alla giustizia “più giusta”, dal lavoro ai giovani ai magistrati politicizzati, nei nuovi vecchi discorsiani c’è proprio tutto. Lui, padre putativo del ...