Ben Affleck e Jennifer Lopez si sono lasciati | la fake news che infiamma i social

(Di lunedì 8 agosto 2022) Secondo unache gira suiBensi sarebbero: in realtà gli attorilontani, ma solo per motivi lavorativi. Da ore gira suila notizia che Bensi sarebbero: il rumor è nato dopo un articolo di Hollywood Life che ha raccontato che la coppia si è separata. Anche se l'annuncio si riferiva ad un distacco lavorativo, suisi è trasformato in un addio definitivo, a poche settimane dal matrimonio celebrato a Los Angeles. A luglio Bensisposati con una cerimonia a ...

AndreSannaPau : RT @Novella_2000: Jennifer Lopez e Ben Affleck si sono separati': la verità sulla fake news trapelata nelle ultime ore - mylittleAria : RT @efdiegi_: Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo tre settimane di matrimonio. Comunque sono durati più di una coalizione di cen… - mymadcoffee : RT @Guli__1979: Tra i motivi della separazione tra Ben Affleck e Jennifer Lopez c'è il fatto che lei si vedesse con Fratoianni #LettaCalen… - EJulsBlackthorn : RT @efdiegi_: Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano dopo tre settimane di matrimonio. Comunque sono durati più di una coalizione di cen… - FQMagazineit : Jennifer Lopez e Ben Affleck si separano già? Come stanno davvero le cose -

Jennifer Lopez ein crisi Un articolo getta i sospetti ma... Giallo sulla notizia del divorzio lampo tra Jennifer Lopez e. I fan sono impazziti nel leggere questa notizia che rimbalza da 24 ...I Bennifer si sono lasciati oppure no La risposta è quasi scontata, ma è servito l'intervento diin persona per riportare ordine nella fuga di notizie scatenatasi nelle scorse ore, che voleva la coppia già al capolinea dopo le nozze celebrate a Las Vegas poche settimane fa. A dirla ...Secondo una fake news che gira sui social Ben Affleck e Jennifer Lopez si sarebbero lasciati: in realtà gli attori sono lontani, ma solo per motivi lavorativi. Da ore gira sui social la notizia che Be ...Jennifer Lopez e Ben Affleck: la famosa coppia di Hollywood si è riconciliata di recente e da allora sono finiti ...