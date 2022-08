Marco_chp1 : RT @MediasetTgcom24: Beluga arenato nella Senna, rifiuta anche il cibo | 'Poche le speranze di salvarlo' #manica #seashepherdfrance #parig… - MediasetTgcom24 : Beluga arenato nella Senna, rifiuta anche il cibo | 'Poche le speranze di salvarlo' #manica #seashepherdfrance… - thomasmmr : Il video del beluga arenato nella Senna: le immagini dei tentativi di salvataggio - Luxgraph : Il video del beluga arenato nella Senna: le immagini dei tentativi di salvataggio #corriere #news #2022 #italy… - DarthPump : Poche le speranze di salvare il beluga arenato nella Senna -

Il cetaceo bianco si trova tra due chiuse a circa 70 chilometri a nord di Parigi. Al momento esclusa ...Le speranze di salvare ilmalnutrito che ha risalito la Senna si sono ridotte, ma i soccorritori hanno dichiarato di aver escluso per il momento l'eutanasia. Il cetaceo bianco stato avvistato per la prima volta marted ...Il cetaceo bianco si trova tra due chiuse a circa 70 chilometri a nord di Parigi. Al momento esclusa l'eutanasia ...Al momento il beluga non ha risposto a nessun tentativo di nutrizione e questo potrebbe portarlo presto alla morte. Oltre alla denutrizione, l’animale ha anche delle macchie sulla pelle, probabilmente ...