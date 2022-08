Belotti-Roma, è fatta. Il Gallo ha scelto Mourinho (Di lunedì 8 agosto 2022) La lunga telenovela che ha riguardato Andrea Belotti è giunta al termine: il Gallo ha accettato la proposta della Roma e sarà un giocatore giallorosso. Per lui un triennale (con l'opzione di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 8 agosto 2022) La lunga telenovela che ha riguardato Andreaè giunta al termine: ilha accettato la proposta dellae sarà un giocatore giallorosso. Per lui un triennale (con l'opzione di...

Ekremkonur : ?? Andrea Belotti ?? AS Roma ? ???? #ASRoma ?? - AlfredoPedulla : #Galatasaray: #Mertens e #Torreira ? #Belotti aspetta la #Roma, #Rugani per ora non apre e valuta la #Samp ?? - AlfredoPedulla : #Belotti: accordo con la #Roma da 2,8 poi bonus a salire per ogni stagione. Tre anni di contratto. Sarà formalizzat… - Pall_Gonfiato : #Belotti-#Roma, è fatta. Il #Gallo ha scelto #Mourinho - HeyMiChiamoCiao : @Milan19887 @HungryMarcio @Aledelg31 @GoalItalia 2/2 tutto questo senza la necessità di vincere lo scudetto, devi p… -