“Beccato col nuovo tronista famoso” Gianni Sperti | il gossip su UeD adesso vola

(Di lunedì 8 agosto 2022)insieme aldi Uomini e Donne. Questa la clamorosa indiscrezione venuta fuori in queste ore, con tanto di foto che ha immortalato l’opinionista del dating show di Maria De Filippi. Tra l’altro di questo personaggioche potrebbe sedersi sul trono se ne stava parlando già da diverso tempo e questo ulteriore indizio, avuto grazie ad un utente da Very Inutil People, ha alimentato ancora di più i rumor legati al possibile arrivo di questo bellissimo ragazzo. E tra l’altro dinon ci si è soffermati solamente sul suo incontro col possibiledi Uomini e Donne. Lui si è infatti baciato con Biagio D’Anelli al Twiga Beach Club, durante un party in spiaggia che ha visto la presenza ...

Mcclane272 : @Kristys77 @Camillamariani4 Il corso lo fece praticamente solo mia moglie. Al secondo incontro col diacono, ebbi a… - Anubi181 : @VittorioSgarbi @elonmusk Intanto la figura della capra boriosa l'hai fatta tu in Ticino....in giro col lampeggiant… - Mynameismysoul : @DarkLadyMouse @hockney16 @Marteena84 @GoodbyeHardest @neutrosgrassa Infatti,mi hai beccato.Sono brutta e poveracci… - _chaos_bringeR : Oggi pomeriggio mi sono piantata un coso della bicicletta nel ginocchio e, ovviamente, mi fa un male cane. Non cont… - Frenk080 : @Valenti63339244 Io sono vero, ne ho avuto la prova 5 minuti fa, ho beccato lo stipite col gomito e fa un male boia????? -

Fanpage.it

Di Maio e l'intesaPd:così, imbarazzo totale - Guarda... Reims, Southampton e Levante e pareggiando soltantoFulham. Highlights Cronaca con tabellino ... sistematicamenteRulli dal pubblico per le perdite di tempo 14' sale bene la difesa spagnola ... Anziano beccato a bruciare delle sterpaglie: i vicini filmano tutto e chiamano la polizia Era il "rider dello sballo". Si occupava di rifornire i consumatori di eroina e cocaina. Lo faceva facendo consegne a domicilio in motorino. Lo hanno beccato venerdì in flagranza di reato. È stato arr ...L’attrice di Che Dio ci aiuti presto di nuovo mamma Ecco come stanno le cose E’ pronta ad atterrare una nuova cicogna a casa di Francesca ...