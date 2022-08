Beautiful | anticpazioni 9 agosto | Shauna impedisce a Paris di dire la verità sul tradimento tra lei e Carter Quinn riconquista Eric?

Voi state seguendo le nuove puntate diAnticipazioni, in arrivo un dramma per ... continuate a seguirci per tutte leVoi state seguendo le nuove puntate diAnticipazioni, in arrivo un dramma per ... continuate a seguirci per tutte leBeautiful, anticpazioni 9 agosto: grandi novità sulla vicenda di Quinn, Eric, Carter e Zoe! Paris potrebbe far 'scoppiare uno scandalo', ma Shauna ... Beautiful, anticpazioni 9 agosto: Paris ha scoper ...Paris ha scoperto la verità su Quinn adesso però dovrà decidere se raccontare tutto o meno a sua sorella, lo farà Ecco le anticipazioni di Beautiful ...