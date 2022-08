Battaglia navale permanente. Così Pechino potrebbe isolare Taiwan (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua la Battaglia navale, per ora solo simulata, intorno alle acque di Taiwan, dove le navi da guerra di Pechino e Taipei hanno manovrato a breve distanza le une dalle altre lungo la linea mediana che separa l’isola dalla costa continentale cinese. Una decina di unita militari delle due Cine hanno navigato a breve distanza nello stretto, e una delle imbarcazioni cinesi avrebbe anche attraversato per un tratto la linea che segna il confine de facto tra Repubblica Popolare Cinese e Repubblica di Cina. Non è la prima volta che accade durante le attività militari “senza precedenti” avviate da Pechino in rappresaglia per la visita a Taipei della speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e nei giorni scorsi non solo vascelli, ma anche caccia e droni hanno effettuato diverse incursioni ... Leggi su formiche (Di lunedì 8 agosto 2022) Continua la, per ora solo simulata, intorno alle acque di, dove le navi da guerra die Taipei hanno manovrato a breve distanza le une dalle altre lungo la linea mediana che separa l’isola dalla costa continentale cinese. Una decina di unita militari delle due Cine hanno navigato a breve distanza nello stretto, e una delle imbarcazioni cinesi avrebbe anche attraversato per un tratto la linea che segna il confine de facto tra Repubblica Popolare Cinese e Repubblica di Cina. Non è la prima volta che accade durante le attività militari “senza precedenti” avviate dain rappresaglia per la visita a Taipei della speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, e nei giorni scorsi non solo vascelli, ma anche caccia e droni hanno effettuato diverse incursioni ...

