Battaglia di Gaza | perché Hamas sinora è rimasta nell’ombra e Israele evita di provocarla puntando contro la Jihad islamica

(Di lunedì 8 agosto 2022)non hapartecipato attivamente ai combattimenti nella Striscia di. Certo il leader di– Ismail Haniyeh – ha incolpatoper l’escalation iniziata venerdì e ha minacciato che “tutte le opzioni sono aperte”. Ma i suoi comandanti militari sono rimasti nei tunnel sotto la città di, mentre i suoi “lanciatori” hanno atteso ordini che non sono mai arrivati.non è sembrato ansioso di farsi trascinare in uno sprolungato con. La discesa in campo avrebbe potuto trasformare lain una guerra totale. La scommessa israeliana di dividere il fronte islamista diè apparsa sin qui vincente. La, attiva ...

'La resistenza, con tutte le sue armi e le fazioni militari, è unita in questae dirà la ... Barhoum ha minacciato che tutti i gruppi armati nella Striscia dirisponderanno agli attacchi ...La nostranon è contro la gente di. La Jihad Islamica è un gregario dell'Iran che vuole distruggere lo stato d'Israele e uccidere israeliani innocenti. In questo momento, mentre ...L’accordo mediato dall’Egitto di un cessate il fuoco tra la Jihad islamica e Israele entrerà in vigore alle 23.30 (ora locale, le 22.30 in Italia). Lo hanno riferito fonti della Jihad citate da Haaret ...“Il nemico del mio nemico è mio amico”. Applicate questo vecchio assunto allo scenario di Gaza e scoprirete che Israele e Hamas hanno l’interesse comune di contenere la Jihad islamica. Illuminante a t ...