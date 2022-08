Batgirl | Kevin Smith sulla cancellazione del film DC | Che brutta figura da parte dello studio

(Di lunedì 8 agosto 2022) Il celebre produttore, regista e sceneggiatore (e fan di fumetti)ha condiviso la sua opinionedidadi Warner Bros. Discovery. Non vedremo mai, a causa delle recenti decisioni di Warner Bros. Discovery che stanno facendo discutere il web in questi giorni, e che adesso sono state commentate anche da. Il regista, produttore e sceneggiatore, che ha tra l'altro spesso a che fare con i prodotti DC - ha lavorato anche alle serie The CW come The Flash e Supergirl, e ha rivelato di avere avuto in cantiere una nuova produzione DC, almeno fino a quando anche questa non è stata cancellata da Warner Bros. Discovery - ha criticato ...

MoviesAsbury : #KevinSmith, nel suo podcast, si è espresso sulla cancellazione di #Batgirl, affermando che è stato un errore e che… - moviestruckers : #Batgirl: #KevinFeige ha scritto ai registi dopo la notizia della cancellazione - badtasteit : Kevin SMith ha detto la sua sulla cancellazione di #Batgirl garantendo, inoltre, che il film non era una schifezza… - NanniCobretti : Madonna che avvoltoio. #AmbulanceChasers - izumisenmx : RT @Screenweek: #KevinFeige esprime la sua solidarietà a #BilallFallah e #AdilElArbi per la cancellazione di #Batgirl nuova foto con il Bat… -

In particolare,Smith ha distrutto le teorie susecondo cui fosse un film troppo brutto per essere distribuito. Ma per quanto riguarda i prodotti effettivamente di successo (ma ...In particolare,Smith ha distrutto le teorie susecondo cui fosse un film troppo brutto per essere distribuito. Ma per quanto riguarda i nuovi, promettenti micro - franchise avviati in ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Il sostegno ai registi di Batgirl da parte di colleghi illustri. Nello specifico è arrivato un messaggio di Kevin Feige!