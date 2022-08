Basta voli di palloncini, inquinano l’ambiente (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Stop al lancio dei palloncini in cielo sull’intero territorio comunale con multe per i trasgressori da 25 a 500 euro. È quanto prevede l’ordinanza a tutela dell’ambiente emanata dal sindaco di Falciano dal Massico, comune in provincia di Caserta. Esulta l’associazione Plastic Free che elogia il paese che a dispetto delle dimensioni – conta poco più di tremila abitanti – punta a fare la differenza: non solo grazie a questo nuovo provvedimento, il centro casertano si è appena candidato per entrare nella rosa dei comuni Plastic Free 2023. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 8 agosto 2022) (Adnkronos) – Stop al lancio deiin cielo sull’intero territorio comunale con multe per i trasgressori da 25 a 500 euro. È quanto prevede l’ordinanza a tutela delemanata dal sindaco di Falciano dal Massico, comune in provincia di Caserta. Esulta l’associazione Plastic Free che elogia il paese che a dispetto delle dimensioni – conta poco più di tremila abitanti – punta a fare la differenza: non solo grazie a questo nuovo provvedimento, il centro casertano si è appena candidato per entrare nella rosa dei comuni Plastic Free 2023. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

