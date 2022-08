Basket | playoff Nba | Boston vince a Milwaukee e riporta la serie in parità sul 2-2

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 agosto 2022), 10 mag. -(Adnkronos) - Spalle al muro, con l'acqua alla gola e con il rischio di scivolare pericolosamente sotto 3-1 nella, i Celtics trovano il miglior quarto della loro semifinale di Conference, chiudono gli ultimi 12' del match con un parziale da 43-28 la partita e si prendono con merito una vittoria esterna per 116-108 che vale il 2-2. In svantaggio anche di 11 lunghezze a meno di un quarto d'ora dalla fine,si riprende il fattore campo e allunga un testa a testa ancora molto avnte. Al Horford firma così la miglior partita della sua carriera ai(e non solo): 30 punti complessivi - nuovo massimo personale in post-season - 16 dei quali arrivati nell'ultima frazione, con 11/14 dal campo, 5/7 dall'arco, 8 rimbalzi, 3 assist e +20 di plus/minus. È lui il protagonista ...