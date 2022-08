Bargiggia | che bomba sul Napoli | Entro sabato si chiuderanno tre affari Ecco i possibili nomi

Pall_Gonfiato : #bargiggia sul mercato del #napoli - infoitsport : Bargiggia annuncia: 'Fabian domani sarà ceduto al PSG, il Napoli ha deciso che non verrà rimpiazzato' - Umbe_juve94 : @Paolo_Bargiggia @Paolo_Bargiggia ciao paolo, ma se la juve cede sia rabiot che Arthur , a centrocampo farà due acq… - Foschini79 : @Paolo_Bargiggia Io avrò anche saltato un passaggio ma a me pare che durante la formazione della tua educazione ne… - Umbe_juve94 : @Paolo_Bargiggia Paolo se la juve cede sia rabiot che Arthur a centrocampo ne acquisterà due ? -

Aggiornamenti sul mercato del Napoli arrivano da Paolo. L'esperto di mercato scrive su twitter Fioccano le reazioni: 'Concordo col non ... C'è chi osserva: 'A me dispiacevada via Fabian , ...Il punto della situazione lo fa Paolo. Su twitter l'esperto di mercato,da Ferragosto passa al Processo su 7Gold, scrive Fioccano reazioni scettiche da parte dei tifosi del Napoli : '...Redazione 8 AGO 2022 13:40. La scaletta settimanale del mercato della SSC Napoli prevede che domani venga chiuso il trasferimento del centrocampista al Paris Saint-Germain. Confermate le cifre anticip ...ForzAzzurri.net - Fabian Ruiz, a breve, sarà un nuovo calciatore del Paris Saint-Germain Domani l'affare Fabian Ruiz al Psg dovrebbe essere concluso. Lo dichiara il ...