Bargiggia, che bomba sul Napoli: "Entro sabato si chiuderanno tre affari. Ecco i possibili nomi" (Di lunedì 8 agosto 2022) Paolo Bargiggia su Twitter ha anticipando le prossime mosse della società azzurra che nei prossimi giorni avrà molte cose da sbrigare. Ecco di. seguito le sue parole: "Scaletta... Leggi su ilpallonegonfiato (Di lunedì 8 agosto 2022) Paolosu Twitter ha anticipando le prossime mosse della società azzurra che nei prossimi giorni avrà molte cose da sbrigare.di. seguito le sue parole: "Scaletta...

Paolo_Bargiggia : Brusca frenata nella trattativa tra @sscnapoli e @SassuoloUS per Raspadori: gli emiliani per ora non mollano e cont… - ManuFNVPN : @MaQualeFrizione @Illma7ic10 Non vi ho mai letto, non intendevo voi infatti come gia detto. In enerale la piazza.… - elefantefiori : @lea_megna @Paolo_Bargiggia @sscnapoli @SassuoloUS Ma infatti dice cose non vere! Ieri carnevali ha detto che non e… - Illma7ic10 : Ah ma io ho capito mo che chi vi sta mandando al Manicomio è Bargiggia, grazie a Dio mi ha bloccato prima ancora ch… - Ljuk14 : @Paolo_Bargiggia Sembra sempre piu palese che il Sassuolo sta facendo di tutto per non venderlo al Napoli! Sono sem… -